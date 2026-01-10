LIVE Musetti-Rublev 2-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | inizio on serve di 1° set!
Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. Aggiornamenti costanti sulla partita, con dettagli sul punteggio e le azioni più significative. Resta con noi per non perdere ogni novità su questo incontro, in un contesto di grande attenzione tennistica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 30-15 Servizio vincente. 15-15 LA RISPOSTA POETICA di rovescio lungoriga vincente! Musetti! Favolosa! 15-0 Spinge col dritto e raccoglie il quindici Rublev. 2-1 Ace sporco, di seconda! Super! 40-30 Servizio e dritto! 30-30 Prima vincente! 15-30 Gratuito, di rovescio, Musetti. 15-15 Orrenda smorzata di Rublev, checché fosse una scelta tattica perfetta. Non riesce proprio la palla corta di dritto al moscovita. 0-15 Risposta nei piedi e punto diretto per il russo. 1-1 A quindici anche il russo. 40-15 Fuori il rovescio lungoriga. 🔗 Leggi su Oasport.it
