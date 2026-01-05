LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller 3-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | siamo ‘on serve’ nel 1° set

Segui in tempo reale gli incontri di ATP Hong Kong 2026, tra Musetti e Sonego contro Kecmanovic e Muller. Attualmente il punteggio è 3-4, con i giocatori ancora in fase di servizio nel primo set. Restate aggiornati cliccando sul link per le ultime notizie e le eventuali variazioni di risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 A quindici Kecmanovic. 40-15 In rete la parata di volo di Musetti, poco cattivo qui nell'intervenire. Seconda 30-15 Punto dell'anno, schermaglia di volo spettacolare e scambio tutto campo: lo vincono gli azzurri. 30-0 Con la prima Kecmanovic. 15-0 Esce la risposta di Sonego. 3-3 Ancora zero chance a metà 1° set. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Chiude con una pregevole volèe di rovescio Musetti. 15-0 Si allunga ed esce il dritto in palleggio di Kecmanovic. 2-3 A trenta la coppia serbo-francese. 40-30 Chiude a rete Kecmanovic. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Due smash per chiudere servono a Muller.

