LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 2-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | break immediato all’inizio del secondo set per l’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Altra prima e altro punto per Musetti! 30-30 Prima vincente del toscano! 15-30 Errore grave dell’azzurro che manda fuori un dritto non difficile. 15-15 Grande risposta dell’argentino, finisce in rete lo slice di Musetti. Altra seconda. 15-0 In rete il dritto di Etcheverry! Seconda palla ad inizio game per Lorenzo. 2-1 BREAK MUSETTI!! Importantissimo break conquistato dall’azzurro e lo fa con il più classico dei suoi rovesci lungolinea! 40-A Classico schema di Musetti vincente! Palla corta e passante: seconda palla break per l’azzurro! 40-40 Musetti cerca la risposta vincente ma manda il rovescio in corridoio. 🔗 Leggi su Oasport.it

