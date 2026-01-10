Benvenuti alla cronaca della finale dell'ATP Hong Kong 2026 tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik. Seguiremo in tempo reale l’incontro, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali sull’andamento del match. Restate con noi per tutte le principali fasi di questa partita, che vede l’azzurro impegnato a conquistare il titolo e a sfatare un tabù nelle finali ATP di quest’anno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il kazako Alexander Bublik, valido per la finale dell’ ATP 250 di Hong Kong. Possiamo considerare il toscano come favorito per la vittoria ma con il talento dell’est Europa non si possono mai fare vere e proprie previsioni, per il suo estro e per il livello che ha raggiunto negli ultimi mesi. Musetti per arrivare in finale ha sconfitto l’argentino Tomas Etcheverry per 2-1 (6-7, 6-2, 6-4), l’hongkongolese padrone di casa Coleman Wong per 2-0 (6-4, 6-4) e, infine, il russo Andrei Rublev per 2-1 (6-7, 7-5, 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole sfatare il tabù con le finali

Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 3-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: resiste il break dell’azzurro che vuole chiude il secondo set!

Leggi anche: LIVE Musetti-Wong 6-4 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per chiudere il discorso!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il primo ranking Atp del 2026: per l'Italia c'è un record; LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino!; Musetti ai quarti a Hong Kong: dove vedere il match con Wong; LIVE Musetti-Wong 6-4 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vittoria convincente dell’azzurro, è semifinale!.

LIVE Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole sfatare il tabù con le finali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it