LIVE Musetti-Wong 6-4 5-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro al servizio per chiudere il discorso!
Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Wong agli ATP Hong Kong 2026, con il punteggio di 6-4, 5-4. Lorenzo Musetti si prepara a servire per chiudere il match, mentre Wong cerca di resistere. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi aggiornamenti e le eventuali svolte di questa partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 BREAK MUSETTI! Esce il dritto di Wong costretto a forzare, con Lorenzo che nei momenti delicati del match non è mai mancato! 30-40 Il primo se ne va con il sesto ace del padrone di casa, resta una palla break all’azzurro! 15-40 Altro errore di Wong con il rovescio, dopo le difese di Musetti! Sono due le palle break! 15-30 Quinto ace di Wong che si aggrappa al servizio per evitare il break. 0-30 Risposta di Lorenzo che manda fuori tempo il rovescio dell’avversario! 0-15 Musetti gestisce benissimo il punto variando sempre, esce lo slice di Wong! Seconda palla per Wong ad inizio game. 🔗 Leggi su Oasport.it
