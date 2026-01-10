LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | Francia davanti Germania e Norvegia dietro

Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Oberhof 2026, con Francia in testa e Germania e Norvegia a inseguire. Qui puoi trovare aggiornamenti costanti e dettagli sulle gare in corso, tra cui anche l’inseguimento maschile. Resta con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati di questa competizione internazionale di biathlon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON GIRO 1112 – Preuss e Kirkeeide di nuovo insieme, sarà duello rusticano per la seconda moneta dietro Simon. POLIGONO 78 – Quarta la SLovacchia, quinti gli USA. Sesta Minkkinen e settima Elvira già. Auchentaller sprofonda. POLIGONO 78 – Simon due ricariche, Preuss fulminea ovviamente guadagna 10? su Kirkeeide, che però passa indenne la serie a terra. Che duello! GIRO 1012 – Auchentaller con Minkkinen e Elvira. Difficile per l'Italia chiudere seste. GIRO 1012 – Amministra Simon. Ancora insieme Preuss e Kirkeeide.

