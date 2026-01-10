LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | Francia davanti Germania e Norvegia dietro Italia per la top6

Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Oberhof 2026, con Francia al comando, Germania e Norvegia a rincorrere e l’Italia in lotta per una posizione tra le prime sei. Aggiorna la diretta cliccando sul link e resta informato sui risultati e le dinamiche della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON POLIGONO 78 – Simon due ricariche, Preuss fuliminea ovviamente guadagna 10? su Kirkeeide, che però passa indenne la serie a terra. Che duello! GIRO 1012 – Auchentaller con Minkkinen e Elvira. Difficile per l’Italia chiudere seste. GIRO 1012 – Amministra Simon. Ancora insieme Preuss e Kirkeeide. ULTIMO CAMBIO – Francia in solitaria. Germania e Norvegia appaiate a 1’30”. Italia ottava a +3’08”. GIRO 912 – Germania e Norvegia insieme a +1’33” da Braisaz. Ci si avvia all’ultimo cambio. POLIGONO 68 – Zero di Braisaz e ciao virtuale a tutte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: Francia davanti, Germania e Norvegia dietro. Italia per la top6 Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: eliminate Svezia e Germania, situazione da sogno per l’Italia! Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: inizia la gara, Italia rimaneggiata Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: azzurre per stupire senza Wierer e Vittozzi; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Sprint maschile, Sprint femminile: assenze pesanti di Vittozzi e Wierer, Giacomel insegue il pettorale giallo; Oberhof | Staffetta femminile in Diretta Streaming | IT; A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming. LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer - Secondo giorno in Germania, tappa numero quattro della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming - Sabato 10 gennaio si torna competere a Oberhof (Germania), tappa della Coppa del Mondo di biathlon. oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: azzurre per stupire senza Wierer e Vittozzi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12. oasport.it

WIERER, altro splendido podio: 3ª nella sprint davanti a un'ottima VITTOZZI | HIGHLIGHTS

A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming - x.com

L'atleta di Isola di Fondra ha preso parte alle Olimpiadi Invernali di Lake Placid 1980 ottenendo il nono posto in staffetta. #midali #bergamoacinquecerchi #biathlon #olimpiadiinvernali #lakeplacid1980 #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.