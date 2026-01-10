LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | eliminate Svezia e Germania situazione da sogno per l’Italia!

Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Oberhof 2026, con aggiornamenti sulla situazione di gara. Italia in buona posizione, mentre Svezia e Germania sono state eliminate. Restate con noi per gli sviluppi più recenti dell'inseguimento maschile e le altre tappe di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON GIRO 512 – Tandrevold é a 17”, vediamo il poligono in piedi!! POLIGONO 38 – L’Italia si chiama fuori, mentre torna sotto la Germania a 1’16” dalla testa. POLIGONO 28 – Michelon Zero, se ne va! Bene a terra Tandrevold, male Carrara, gira una volta. GIRO 412 – Carrara é a 23” da Michelon. con lei c’è Lampic. GIRO 412 – Carrara tiene un buon passo ed é a 26” da Michelon. PRIMO CAMBIO – Davvero una grande frazione e un grande momento per Rebecca Passler, che lancia Michela Carrara. La Francia potrebbe andarsene, ma la Norvegia di Tandrevold non dà garanzie. 🔗 Leggi su Oasport.it

