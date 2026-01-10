Segui in tempo reale la staffetta femminile di Biathlon a Oberhof 2026. La competizione è iniziata e l’Italia, con una formazione rimaneggiata, affronta questa importante prova. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui risultati attraverso la nostra diretta, che ti offrirà tutte le informazioni necessarie sull’evento. Clicca qui per aggiornamenti continui e notizie sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 14:10 Svezia che é la leader della classifica di staffetta femminile, ma é la Francia favorita oggi. Germania e Norvegia partono con il ruolo di 3º e 4º nome per una gara in cui l’Italia se la gioca con la Repubblica ceca sulla carta per il quinto posto. 14:06 Ancora 20’ e poi vi racconteremo la staffetta femminile di Oberhof, con l’Italia che parte per una top 5 con Passler, Carrar, Zingerle e Auchentaller. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta femminile dal tempio di Oberhof, si avvia alla conclusione con la prima gara a squadre anche la 4^ tappa di Coppa del Mondo 2025-2026! L’Italia è fortemente rimaneggiata, e ci sta che sia così dopo che ad Oestersund era arrivato il primo podio stagionale proprio in questo format, che tanto in passato ha regalato alla nostra squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: inizia la gara, Italia rimaneggiata

