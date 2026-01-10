L’Italia può vantare due tennisti tra i primi cinque del ranking ATP, un risultato senza precedenti nella storia del tennis italiano. Lorenzo Musetti, con la sua costante crescita, è diventato il terzo giocatore italiano a entrare nella cerchia ristretta dei migliori al mondo. Questi traguardi testimoniano il crescente livello del tennis italiano e l’impegno dei suoi atleti nel panorama internazionale.

Per la prima volta nella storia del tennis, o meglio nella storia delle classifiche stilate dal computer, l’Italia ha due giocatori tra i primi 5 del ranking ATP. Lorenzo Musetti, come numero 5, da lunedì raggiungerà Jannik Sinner nel ristretto consesso di chi si trova lassù, nel gotha mondiale. Un obiettivo, quello della top 5, che per quarant’anni abbondanti in Italia al maschile è parso un sogno, fin dai tempi di quando c’era stato il breve passaggio di Adriano Panatta, che entrò in quella parte ristretta della classifica il 10 agosto 1976, sulla scia della doppietta Roma-Roland Garros, e vi rimase fino all’11 ottobre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia ha 2 giocatori tra i primi 5 del mondo! Lorenzo Musetti è il terzo azzurro ad entrare nella cerchia suprema

Leggi anche: Lorenzo Musetti premiato come atleta dell’anno in Italia, ma in grado di essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz?

Leggi anche: Napoli? Conte riesce ad entrare nella testa dei giocatori. Partita non semplice con il Benfica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Per la prima volta nella sua storia l'Italia avrà due giocatori tra i primi cinque al mondo e il merito è tutto di questi ragazzi qui x.com

“Dicono che in Italia manchino i giocatori, ma siamo la nazione che ha vinto quattro Mondiali: in Italia i giocatori ci sono sempre stati e ci saranno di nuovo. Bisogna tornare a lavorare di più sui singoli e meno sulla tattica e sugli schemi. Oggi ci sono molti gioca - facebook.com facebook