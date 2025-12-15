Lorenzo Musetti si è distinto nella stagione tennistica italiana, ricevendo il premio come atleta dell’anno. Concludendo l’anno tra i primi dieci del ranking mondiale, il giovane talento toscano si posiziona come possibile outsider tra i favoriti, accanto a Sinner e Alcaraz, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.

© Oasport.it - Lorenzo Musetti premiato come atleta dell’anno in Italia, ma in grado di essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz?

Lorenzo Musetti è stato protagonista di una grande stagione. Il tennista toscano ha concluso l’anno in top-10 (n.8 del ranking), centrando il suo vero obiettivo stagionale: giocare le ATP Finals a Torino. Un percorso accidentato il suo, condizionato anche da qualche infortunio che non ne ha favorito l’incedere. Vero è che le prestazioni messe in mostra in questo 2025, soprattutto sulla terra rossa, sono state degne di un top-player. Cammino che ha giustificato, secondo la Gazzetta dello Sport, il riconoscimento di “atleta dell’anno” al classe 2002 del Bel Paese. Un premio che ha alimentato qualche polemica, visto quanto fatto da Jannik Sinner nel 2025 e anche altri rappresentanti italici di discipline diverse. Oasport.it

La MAGIA di MUSETTI sotto le gambe contro Alcaraz a Miami nel 2024

Lorenzo Musetti premiato come atleta dell’anno in Italia, ma in grado di essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? - Lorenzo Musetti è stato protagonista di una grande stagione. oasport.it