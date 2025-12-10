Napoli? Conte riesce ad entrare nella testa dei giocatori Partita non semplice con il Benfica

Durante la trasmissione “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, Giovanni, Esposito, Dossena, Pavarese, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno analizzato l’approccio di Conte, che riesce a entrare nella testa dei giocatori, e la sfida contro il Benfica, sottolineando l’importanza del metodo e della strategia nel calcio Napoli.

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Dossena, Pavarese, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “Grande vittoria del Napoli con la Juventus, Hojlund segna quando viene assistito bene, Lang sta dando un ottimo apporto, Mainoo sarebbe un acquisto importante, serve anche un terzino destro”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Vittoria del Napoli contro la Juventus? Io seguo questa partita come uno degli eventi principali dell’anno, non sarà mai una gara come le altre. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli? Conte riesce ad entrare nella testa dei giocatori. Partita non semplice con il Benfica

Conte se un comandante non riesce a entrare nella testa dei suoi uomini la colpa è sua Pedullà - Zazoom Social News

Bianchi | Conte ha detto cose che non avrei mai espresso ma evidentemente aveva le sue ragioni | resta un grande professionista - Zazoom Social News

NM LIVE - Mignano: "Napoli? Conte riesce ad entrare nella testa dei giocatori, un successo contro il Benfica porterebbe entusiasmo" - RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagaz ... Da napolimagazine.com

NM LIVE - Mandato: "Hojlund? Conte ha tanti meriti, è entrato nella sua mente, Benfica-Napoli? Una vittoria sarebbe molto importante" - TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine. Riporta napolimagazine.com

?Conte e Mourinho, l’altra Benfica-Napoli: “Voleva stuzzicarmi? Ci sono cose oggettive….” Vai su Facebook

Benfica-Napoli, Conte: "Servirà energia e sfrontatezza. Sarà un piacere rivedere Mourinho" #SkySport #SkyUCL Vai su X