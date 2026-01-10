Liste di attesa per le Rsa interviene il Sindaco | Una situazione insostenibile per le famiglie

Le liste di attesa per le Residenze Sanitarie Assistite rappresentano una criticità crescente nel nostro territorio. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini sottolinea come questa situazione sia insostenibile per le famiglie, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per migliorare l’accesso alle strutture e garantire assistenza a chi ne ha bisogno.

Liste d’attesa e intramoenia, la UIL-FPL: «Regole chiare, controlli efficaci e responsabilità distinte» - "Il rischio è che poche condotte scorrette producano effetti distorsivi sull'intero servizio, con ricadute ingiuste su chi rispetta le norme". insanitas.it

Rsa, cambia la procedura per la domanda: «Le liste d'attesa sono raddoppiate» - «I tempi di attesa per avere almeno una risposta a fronte della richiesta di entrare in casa di riposo sono raddoppiate: si è passati da uno a due mesi». ilgazzettino.it

AMBULATORI APERTI LA SERA E NEI WEEKEND Liste d’attesa in sanità, Decaro firma il primo provvedimento - facebook.com facebook

Liste d'attesa, Decaro firma il suo primo atto da presidente. Entro 15 giorni le Asl dovranno inviare i propri piani. Stretta sull'intramoenia #ANSA x.com

