Liste di attesa per le Rsa interviene il Sindaco | Una situazione insostenibile per le famiglie
Le liste di attesa per le Residenze Sanitarie Assistite rappresentano una criticità crescente nel nostro territorio. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini sottolinea come questa situazione sia insostenibile per le famiglie, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per migliorare l’accesso alle strutture e garantire assistenza a chi ne ha bisogno.
Arezzo, 10 gennaio 2026 – Liste di attesa per le RSA, interviene il Sindaco: “Una situazione insostenibile per le famiglie” "Torno a denunciare una grave criticità che nel nostro territorio continua a rimanere preoccupante- afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - Mi riferisco alle liste di attesa per l’accesso alle Residenze sanitarie assistite per persone non autosufficienti. Attualmente mi risultano circa 54 persone che, pur ritenute idonee, restano ancora in graduatoria in attesa che si liberi un posto, troppo spesso, purtroppo, conseguente solo ad un decesso. Le liste di attesa, già fortemente problematiche in Toscana per l’accesso alle cure mediche e per la prenotazione degli esami, stanno diventando insostenibili anche per l’ingresso nelle RSA. 🔗 Leggi su Lanazione.it
