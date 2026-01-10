L'Indonesia ha deciso di bloccare l'accesso al chatbot Grok, sviluppato da Elon Musk, a causa di preoccupazioni riguardanti la possibile generazione di contenuti pornografici. Questa misura rappresenta il primo caso in cui un Paese limita l'uso di questo strumento di intelligenza artificiale. La decisione riflette l'attenzione crescente verso le implicazioni etiche e di sicurezza associate alle nuove tecnologie AI.

L'Indonesia ha bloccato il chatbot Grok di Elon Musk a causa del rischio di contenuti pornografici generati dall'intelligenza artificiale, diventando il primo Paese a negare l'accesso allo strumento. La decisione arriva dopo che governi, ricercatori e autorità di regolamentazione dall'Europa all'Asia hanno condannato e alcuni hanno avviato indagini sui contenuti sessuali presenti sull'applicazione. xAI, la startup dietro Grok, ha dichiarato giovedì di voler limitare la generazione e la modifica delle immagini agli abbonati paganti, nel tentativo di correggere le lacune di sicurezza che avevano consentito contenuti sessualizzati, tra cui rappresentazioni di bambini vestiti in modo succinto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Indonesia blocca temporaneamente l'accesso a Grok per immagini sessualizzate; Crisi globale per X: indagini e minacce di blocco dopo la generazione di immagini sessualizzate con Grok AI; Nuova bufera su X: diversi Paesi minacciano il blocco della piattaforma e di Grok che genera immagini sessualizzate anche di minori.

