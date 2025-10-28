M ilano, 28 ott. (askanews) – Il Ceo di Tesla e SpaceX Elon Musk ha lanciato in rete Grokipedia, una nuova enciclopedia online alimentata dall’intelligenza artificiale e pensata per riflettere una visione politica più conservatrice rispetto a Wikipedia. Il progetto, sviluppato dalla sua startup xAI, è stato annunciato sulla piattaforma social X come “estremamente importante per la civiltà” e un passo verso la “comprensione dell’Universo”. Leggi anche › Gwynne Shotwell, la donna che ha reso reali i sogni spaziali di Elon Musk Elon Musk lancia Grokipedia, enciclopedia creata dall’AI alternativa a Wikipedia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Propone contenuti "verificati" da Grok, il chatbot AI di xAI, e non è modificabile dagli utenti. Nasce su imput di David Sacks, figura chiave nell'amministrazione Trump per l'AI e criptovalute