Propone contenuti verificati da Grok il chatbot AI di xAI e non è modificabile dagli utenti Nasce su imput di David Sacks figura chiave nell' amministrazione Trump per l' AI e criptovalute
M ilano, 28 ott. (askanews) – Il Ceo di Tesla e SpaceX Elon Musk ha lanciato in rete Grokipedia, una nuova enciclopedia online alimentata dall’intelligenza artificiale e pensata per riflettere una visione politica più conservatrice rispetto a Wikipedia. Il progetto, sviluppato dalla sua startup xAI, è stato annunciato sulla piattaforma social X come “estremamente importante per la civiltà” e un passo verso la “comprensione dell’Universo”. Leggi anche › Gwynne Shotwell, la donna che ha reso reali i sogni spaziali di Elon Musk Elon Musk lancia Grokipedia, enciclopedia creata dall’AI alternativa a Wikipedia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
