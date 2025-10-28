Propone contenuti verificati da Grok il chatbot AI di xAI e non è modificabile dagli utenti Nasce su imput di David Sacks figura chiave nell' amministrazione Trump per l' AI e criptovalute

Iodonna.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M ilano, 28 ott. (askanews) – Il Ceo di Tesla e SpaceX Elon Musk ha lanciato in rete Grokipedia, una nuova enciclopedia online alimentata dall’intelligenza artificiale e pensata per riflettere una visione politica più conservatrice rispetto a Wikipedia. Il progetto, sviluppato dalla sua startup xAI, è stato annunciato sulla piattaforma social X come “estremamente importante per la civiltà” e un passo verso la “comprensione dell’Universo”. Leggi anche › Gwynne Shotwell, la donna che ha reso reali i sogni spaziali di Elon Musk Elon Musk lancia Grokipedia, enciclopedia creata dall’AI alternativa a Wikipedia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

propone contenuti verificati da grok il chatbot ai di xai e non 232 modificabile dagli utenti nasce su imput di david sacks figura chiave nell amministrazione trump per l ai e criptovalute

© Iodonna.it - Propone contenuti "verificati" da Grok, il chatbot AI di xAI, e non è modificabile dagli utenti. Nasce su imput di David Sacks, figura chiave nell'amministrazione Trump per l'AI e criptovalute

News recenti che potrebbero piacerti

propone contenuti verificati grokElon Musk presenta Grokipedia, enciclopedia AI “senza bias” che sfida Wikipedia - Elon Musk lancia Grokipedia, un'enciclopedia AI creata da xAI che punta ad offrire contenuti neutrali e verificati da Grok ... Da mrw.it

Elon Musk lancia Grokipedia: l'enciclopedia IA che sfida Wikipedia - Elon Musk ha lanciato Grokipedia, una nuova enciclopedia online interamente gestita dall'intelligenza artificiale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Propone Contenuti Verificati Grok