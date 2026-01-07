xAI nuovi finanziamenti nonostante la polemica sul chatbot Grok
Nonostante le controversie legate al chatbot Grok, xAI, la startup di Elon Musk, ha annunciato un nuovo importante round di finanziamenti. Con 20 miliardi di dollari raccolti, la società conferma il suo ruolo di protagonista nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, raggiungendo una valutazione di 230 miliardi di dollari. Questi investimenti testimoniano l’interesse continuo nel settore, anche in un contesto di discussioni e sfide etiche.
xAI accelera rapidamente nello sviluppo dell’ intelligenza artificiale. La startup di Elon Musk ha infatti raccolto 20 miliardi di dollari in un nuovo maxi round di finanziamenti Serie E, superando di cinque miliardi le aspettative della vigilia e salendo a una valutazione complessiva di 230 miliardi di dollari. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia con un comunicato ufficiale, in cui ha definito il 2025 «un anno di svolta» grazie all’ampliamento dei data center e agli sviluppi di Grok 5. Tra i finanziatori MGX, Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority e Baron Capital Group. 🔗 Leggi su Lettera43.it
