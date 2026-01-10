Le telecronache fatte con l’AI

Negli ultimi tempi, l’uso dell’intelligenza artificiale nel calcio si è ampliato, introducendo strumenti come il fuorigioco semi-automatico e la traduzione simultanea delle telecronache. Queste innovazioni dimostrano come la tecnologia stia diventando parte integrante dell’esperienza sportiva, offrendo nuove possibilità sia per gli operatori che per i tifosi. In questo articolo, esploreremo le recenti novità che evidenziano questa evoluzione.

L'intelligenza artificiale prende sempre più piede, anche nel calcio. Tra fuorigioco semi-automatico e traduzione simultanea della telecronaca, infatti, nell'ultima settimana sono state svelate due novità che mostrano come il legame tra la tecnologia e lo sport sia sempre più stretto. In vista della Coppa del mondo della prossima estate, la Fifa ha infatti annunciato l'introduzione di avatar 3D generati dall'intelligenza artificiale nel sistema del fuorigioco semi-automatico, grazie alla partnership con Lenovo. Ogni calciatore verrà sottoposto a una scansione digitale ad altissima precisione, capace in un secondo di restituire un modello tridimensionale accurato delle parti del corpo rilevanti ai fini regolamentari.

