Immagini porno di vip e politihe fatte con l' ai | bufera sul nuovo sito sessista dopo Phicaeu

Dopo la chiusura di Phica.eu l'incubo sembrava finito. Invece pare che non ci sia fine al peggio. Sì perché ora è spuntato SocialMediaGirls.com. Il sito, che all'apparenza sembra un classico sito pornografico, si sarebbe rivelato una bacheca di immagini rese pubbliche senza consenso delle persone ritratte, costruite ad hoc con l'intelligenza artificiale. In altre parole, l'Ai avrebbe costruito foto e video di natura pornografica di personaggi pubblici di ogni settore, dalla politica, allo spettacolo, fino al giornalismo. A quanto si apprende, sono state rinvenute immagini, tra le altre, di Anna Tatangelo, Cristina D’Avena, Maria De Filippi, Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Benedetta Parodi, Selvaggia Lucarelli, Maria Elena Boschi e Annalisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Immagini porno di vip e politihe fatte con l'ai: bufera sul nuovo sito sessista dopo Phica.eu