Perché le canzoni in classifica fatte con l'AI possono irritarci ma non devono spaventarci

Fanpage.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diffusione delle canzoni generate dall’IA cresce, ma il 97% del pubblico non le riconosce e solo l’11% le vuole in classifica: la musica umana resta centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le canzoni fatte con l’intelligenza artificiale fanno capolino nelle classifiche - Nell'ultima settimana hanno raggiunto il primo posto di alcune tra quelle più famose di Spotify e di una minore di Billboard, ma non vuol dire granché ... Riporta ilpost.it

