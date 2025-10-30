Furto al Louvre cinque nuovi arresti | ma i gioielli sono introvabili La procuratrice | Sono invendibili c' è ancora tempo per restituirli

Quattro persone sono stati arrestate dalla polizia ieri sera intorno alle 20 nel 16mo arrondissement di Parigi nell'inchiesta sul clamoroso furto al museo del Louvre di 11. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Furto al Louvre, cinque nuovi arresti: ma i gioielli sono introvabili. La procuratrice: «Sono invendibili, c'è ancora tempo per restituirli»

