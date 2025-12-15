Bonus eFamily Lazio 2026 dalla Regione nessuna notizia | Rocca chiarisca famiglie in difficoltà

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bonus eFamily Lazio 2026, previsto per sostenere le famiglie con caregiver in difficoltà, resta ancora senza comunicazioni ufficiali dalla Regione. Le famiglie attendono chiarimenti e risposte concrete, mentre le associazioni chiedono un intervento immediato. La mancanza di aggiornamenti alimenta preoccupazioni e richieste di un intervento deciso da parte della Giunta regionale.

Immagine generica

Dalla Regione Lazio tutto tace sul bonus per famiglie con caregiver in difficoltà: "Non ci sono garanzie, la giunta dia un riscontro: è una misura essenziale". Fanpage.it

bonus efamily lazio 2026Bonus eFamily Lazio 2026, dalla Regione nessuna notizia: “Rocca chiarisca, famiglie in difficoltà” - Dalla Regione Lazio tutto tace sul bonus per famiglie con caregiver in difficoltà: "Non ci sono garanzie, la giunta dia un riscontro: è una misura ... fanpage.it

bonus efamily lazio 2026Bonus fiscali sotto l’albero. Casa, scuola, bollette: la guida alle agevolazioni - Firenze, 15 dicembre 2025 – Il calendario delle agevolazioni fiscali entra nella sua fase più calda. lanazione.it