Regione Lazio Droghei Pd | Manovra ricca ma ora serve puntare su scelte strutturali

Regione Lazio, Droghei (Pd): “Manovra ricca, ma ora serve puntare su scelte strutturali” Roma, 22 dicembre 2025 – “La manovra di bilancio che ci apprestiamo a votare nei prossimi giorni in Consiglio regionale, ovvero la Legge di Stabilità 26-28 della Regione Lazio, è una manovra particolarmente ricca. È importante ora concentrare gli sforzi su interventi che possano garantire una stabilità duratura e affrontare efficacemente le sfide future

Roma, 22 dicembre 2025 – "La manovra di bilancio che ci apprestiamo a votare nei prossimi giorni in Consiglio regionale, ovvero la Legge di Stabilità 26-28 della Regione Lazio, è una manovra particolarmente ricca. Quasi certamente la più ricca degli ultimi tredici anni", afferma la consigliera regionale del Pd Emanuela Droghei. "Non possiamo negare, per onestà intellettuale, qualche merito all'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, uomo forte e plenipotenziario della giunta Rocca. Ma, con la stessa onestà, dobbiamo tenere conto di una serie di congiunture favorevoli per il centrodestra che oggi guida la Regione", si legge ancora.

Lazio, in Consiglio regionale confronto sul bilancio tra risanamento e futuro - ROMA (ITALPRESS) – Proseguono i lavori d’Aula al Consiglio Regionale del Lazio per l’approvazione dei documenti di bilancio per l’anno 2026. msn.com

