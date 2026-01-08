Marusic Lazio ufficiale il rinnovo di contratto | c’è la firma! Cifre e dettagli
La Lazio ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Adam Marusic, il terzino montenegrino. L’accordo, sottoscritto recentemente, conferma la volontà delle parti di proseguire insieme. Di seguito, vengono riportati i dettagli e le cifre relative al prolungamento contrattuale, che rafforzano il rapporto tra il giocatore e il club romano.
del prolungamento contrattuale per il terzino montenegrino Il legame tra la Lazio e Adam Marusic è destinato a diventare una delle storie più longeve della recente storia capitolina. La dirigenza biancoceleste ha infatti deciso di blindare la propria corsia esterna, trovando l’accordo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
