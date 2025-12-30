Miretti Lazio la Juventus ha già fissato il prezzo | a gennaio non verrà ceduto per cifre inferiori a questa! Tutti i dettagli

La trattativa tra Miretti e la Lazio si sta intensificando, con la Juventus che ha stabilito un prezzo di 25 milioni di euro. La società biancoceleste valuta un prestito con obbligo di riscatto per giugno. La situazione rimane sotto attenzione, mentre le parti definiscono i dettagli di un possibile trasferimento.

Miretti Lazio, trattativa calda: i bianconeri chiedono 25 milioni, Lotito prepara il prestito con obbligo di riscatto per giugno. Il mercato in uscita della Juventus si accende improvvisamente con una trattativa che tocca le corde emotive della tifoseria, coinvolgendo uno dei prodotti più puri cresciuti nel settore giovanile della Vecchia Signora. L’asse Torino-Roma è diventato caldissimo nelle ultime ore e la pista Miretti Lazio si sta trasformando rapidamente da semplice voce di corridoio a operazione di mercato concreta e ben definita. A confermare lo stato avanzato dei dialoghi è stato il noto giornalista Gianni Balzarini, che ha certificato senza mezzi termini il “forte interessamento” del club presieduto da Claudio Lotito per il centrocampista classe 2003. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

