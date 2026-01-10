Hinterland catanese | lavoratori in nero scoperti mentre percepivano l’Assegno di Inclusione

Nel hinterland catanese, i Carabinieri hanno individuato lavoratori in nero che percepivano l’Assegno di Inclusione. L’attività ispettiva, avviata a ottobre dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania in collaborazione con i militari, si inserisce in un più ampio controllo sul lavoro sommerso. Questa operazione mira a tutelare il rispetto delle norme e a contrastare le irregolarità nel settore.

I controlli dei Carabinieri contro il lavoro sommerso. Si è conclusa l'attività ispettiva avviata lo scorso ottobre dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, condotta in collaborazione con i militari dell' Carabinieri sul territorio. Le verifiche hanno interessato i comuni di Aci Castello, Mascalucia e Zafferana Etnea, con l'obiettivo di contrastare il lavoro nero e accertare il corretto utilizzo delle misure di sostegno economico. Lavoravano senza contratto ma ricevevano il sussidio. Nel corso delle ispezioni sono stati individuati cinque lavoratori, di età compresa tra 18 e 60 anni, residenti nelle province di Catania e Messina.

