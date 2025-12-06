Lavoratori in nero o irregolarmente impiegati | 6 persone denunciate e 2 aziende temporaneamente sospese

Sei lavoratori completamente “in nero” e 5 irregolarmente impiegati sono stati trovati in aziende marittime e artigianali. Due le imprese, fra il Canicattinese e il Saccense, sospese. Elevate ammende e sanzioni per circa 200 mila euro. L'ennesimo controllo è stato realizzato dai carabinieri del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

