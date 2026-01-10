Laura Bernardini non ce l’ha fatta | un tumore ha spento il suo sorriso

Laura Bernardini, dopo settimane di ricovero a Tenerife, ci ha lasciati a causa di un tumore. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per chi le era vicino. La notizia, improvvisa e tristemente definitiva, sottolinea la fragilità della vita e il valore di ogni istante. Un pensiero di rispetto e cordoglio accompagna questa perdita, ricordando una persona che ha affrontato con coraggio la sua battaglia.

Laura Bernardini é spirata ieri in ospedale a #Tenerife. Una notizia dolorosa che è arrivata rapidamente anche in Alto Adige e Trentino dove tanti stavano contribuendo alla raccolta fondi per riportarla con un volo sanitario a #Bressanone. La famiglia, stretta n - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.