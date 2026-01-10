Laura Bernardini non ce l’ha fatta | un tumore ha spento il suo sorriso
Laura Bernardini, dopo settimane di ricovero a Tenerife, ci ha lasciati a causa di un tumore. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per chi le era vicino. La notizia, improvvisa e tristemente definitiva, sottolinea la fragilità della vita e il valore di ogni istante. Un pensiero di rispetto e cordoglio accompagna questa perdita, ricordando una persona che ha affrontato con coraggio la sua battaglia.
La notizia, dolorosa e improvvisa, è arrivata nelle ultime ore spezzando una speranza che aveva unito tante persone: Laura Bernardini è morta ieri in ospedale a Tenerife, dove era ricoverata da diverse settimane. Aveva 46 anni. Da giorni, tra Trentino e Alto Adige, era in corso una raccolta fondi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Laura Bernardini non ce l’ha fatta: si è spenta a Tenerife - Per la 46enne brissinese, che aveva vissuto a lungo anche a Borgo valsugana, si erano mobilitati in tanti con una raccolta fondi per permetterle di tornare e curarsi in Italia. altoadige.it
Laura Bernardini é spirata ieri in ospedale a #Tenerife. Una notizia dolorosa che è arrivata rapidamente anche in Alto Adige e Trentino dove tanti stavano contribuendo alla raccolta fondi per riportarla con un volo sanitario a #Bressanone. La famiglia, stretta n - facebook.com facebook
