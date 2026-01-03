Incredibile ce l’ha fatta Emma Marrone il suo 2026 parte forte | l’annuncio ufficiale

Emma Marrone inizia il 2026 con un annuncio importante, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo settimane di risultati positivi, la cantante conferma il suo momento di crescita e consolidamento nel panorama musicale italiano. Un traguardo che sottolinea la costanza e il talento di Emma, pronta a proseguire il suo percorso con determinazione e passione.

Sono settimane inaspettatamente ricche di successi per Emma Marrone, che sembra vivere una fase particolarmente luminosa della sua carriera. Dopo il riscontro positivo ottenuto con il singolo Brutta Storia, l'artista salentina ha dimostrato ancora una volta di saper intercettare il favore del pubblico, consolidando un rapporto che negli anni non ha mai mostrato segni di cedimento. Un consenso che si riflette non solo nelle vendite e negli streaming, ma anche nell'entusiasmo costante dei fan. A conferma di questo momento fortunato, nelle scorse settimane Emma ha annunciato due date evento in programma la prossima estate, che si terranno negli ippodromi di Roma e Milano.

