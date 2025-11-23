Dopo l’intervento per il tumore mi dissero che non potevo avere figli Poi è nato Francesco ma il suo gemello non ce l’ha fatta | Nancy Brilli in lacrime a Ballando con le Stelle

“La gravidanza è stata un punto di svolta dell’esistenza”. È con questa dichiarazione, che condensa anni di lotta e dolore, che Nancy Brilli ha commosso il pubblico di “Ballando con le stelle”, svelando per la prima volta l a sua battaglia per diventare madre, segnata da una diagnosi difficile e da un’unica, minuscola possibilità di successo. L’attrice, 61 anni, ha raccontato di aver scoperto a 30 anni di soffrire di endometriosi e di aver dovuto poi affrontare un tumore. Un periodo che ha messo in discussione il suo più grande desiderio: la maternità. “Mi mancavano proprio pezzi di ricambio”, ha spiegato Brilli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Dopo il tumore ho provato a rimanere incinta con la fecondazione, ho avuto 3 aborti. Il percorso con la chemio è nulla a confronto”: Carolina Marconi si sfoga - Carolina Marconi è stata ospite ieri, 18 ottobre, a “Verissimo” per confidare a Silvia Toffanin tutte la difficoltà che ha attraversato – e sta attraversando – per diventare madre. ilfattoquotidiano.it scrive

