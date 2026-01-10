Laura Bernardini non ce l’ha fatta | un tumore ha spento il suo sorriso
Laura Bernardini, affetta da un tumore, è venuta a mancare recentemente presso un ospedale di Tenerife, dove era ricoverata da settimane. La notizia, improvvisa e triste, ha colpito quanti conoscevano la sua storia e il suo sorriso. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, lasciando un ricordo di forza e determinazione nel fronteggiare una malattia difficile.
La notizia, dolorosa e improvvisa, è arrivata nelle ultime ore spezzando una speranza che aveva unito tante persone: Laura Bernardini è morta ieri in ospedale a Tenerife, dove era ricoverata da diverse settimane. Aveva 46 anni. Da giorni, tra Trentino e Alto Adige, era in corso una raccolta fondi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
