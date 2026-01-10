Laura Bernardini non ce l’ha fatta | un tumore ha spento il suo sorriso

Laura Bernardini, affetta da un tumore, è venuta a mancare recentemente presso un ospedale di Tenerife, dove era ricoverata da settimane. La notizia, improvvisa e triste, ha colpito quanti conoscevano la sua storia e il suo sorriso. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, lasciando un ricordo di forza e determinazione nel fronteggiare una malattia difficile.

Da qualche giorno era partita una raccolta fondi per aiutare la donna a rientrare in Italia e affrontare le cure vicino ai propri cari, ma purtroppo Laura Bernardini è morta in ospedale a Tenerife. Lascia il compagno Diego e il figlio Elia Leggi l’articolo tinyur - facebook.com facebook

Bressanone e Valsugana in lutto per Laura Bernardini, morta a 46 anni a Tenerife dopo una grave malattia. #Trentino #Trento #Bolzano #Cronaca #Inevidenza x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.