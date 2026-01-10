Latte Granarolo contaminato richiamo per rischio microbiologico | lotti

Sono stati segnalati richiami precauzionali per tre lotti di latte Granarolo 2 UHT, distribuiti nelle catene Decò, a causa di un possibile rischio microbiologico. È importante verificare i lotti interessati e seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti per garantire la sicurezza alimentare.

I supermercati Decò hanno segnalato il richiamo precauzionale di tre lotti di latte di proseguimento 2 UHT della linea Granarolo Bimbi. Il provvedimento è stato disposto dal produttore a seguito della possibile presenza di un contaminante microbiologico. Si tratta di un richiamo a scopo cautelativo che riguarda un prodotto destinato all’alimentazione dei bambini tra i 6 e i 12 mesi, motivo per cui l’azienda invita alla massima attenzione. L’avviso di richiamo è stato diffuso il 9 gennaio 2026 ed è stato rilanciato anche dalle catene della grande distribuzione che commercializzano il prodotto, tra cui Decò. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Latte Granarolo contaminato, richiamo per rischio microbiologico: lotti Leggi anche: Richiamo latte in polvere Nestlé per rischio microbiologico, due lotti coinvolti Leggi anche: Granarolo richiama tre lotti di latte: rischio contaminazione microbiologica Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Latte Granarolo contaminato, richiamo per rischio microbiologico: lotti - Richiamo precauzionale di tre lotti di latte di proseguimento Granarolo Bimbi per possibile contaminazione microbiologica. quifinanza.it

