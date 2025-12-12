Richiamo latte in polvere Nestlé per rischio microbiologico due lotti coinvolti

Nestlé ha annunciato il richiamo di due lotti di latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotti nei Paesi Bassi, a causa di un potenziale rischio microbiologico. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali problemi di salute legati alla presenza di contaminanti.

La multinazionale svizzera Nestlé ha comunicato di aver richiamato dal commercio due lotti di latte in polvere marca Nidina Optipro 1, prodotti nei Paesi Bassi. La ragione di questo richiamo è precauzionale: l'azienda teme che le confezioni coinvolte possano aver subito una contaminazione microbiologica e che quindi potrebbero non essere sicure da consumare. Nestlé ha anche tenuto a sottolineare che, stando alle informazioni in suo possesso, non è stato ancora segnalato nessun caso di conseguenze sulla salute date dal consumo di questo prodotto.