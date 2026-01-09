Granarolo richiama tre lotti di latte | rischio contaminazione microbiologica

Granarolo ha avviato un richiamo di tre lotti di latte destinati ai bambini a causa di un possibile rischio di contaminazione microbiologica. La comunicazione, diffusa recentemente dai supermercati Decò, evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle confezioni e di seguire le indicazioni fornite. Si consiglia di verificare i prodotti presenti in commercio e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza alimentare.

Un richiamo precauzionale che riguarda prodotti destinati ai bambini non passa mai inosservato. È così stata gettata ampiamente luce nelle ultime ore su quanto segnalato dai supermercati Decò. Alcuni lotti di latte di proseguimento 2 UHT, della linea Bimbi, prodotto da Granarolo, è stato richiamato. Una comunicazione che invita alla massima attenzione le famiglie con bambini in età da svezzamento. Latte richiamato: i lotti a rischio. Come detto, il prodotto richiamato in via precauzionale è latte di proseguimento 2 UHT della linea Bimbi. È importante scendere nei dettagli in casi del genere, così da facilitare il riconoscimento del prodotto da scartare, qualora sia stato già acquistato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Granarolo richiama tre lotti di latte: rischio contaminazione microbiologica Leggi anche: Granarolo richiama latte Uht bimbi per possibile contaminazione microbiologica Leggi anche: Richiamo Nestlé: nuovi lotti di latte per neonati ritirati per possibile contaminazione microbiologica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Granarolo richiama tre lotti di latte: rischio contaminazione microbiologica - In forma precauzionale, l’azienda ha deciso di richiamare il prodotto ed ecco cosa deve fare chi l’ha già acquistato o consumato ... dilei.it

Granarolo richiama latte Uht bimbi per possibile contaminazione microbiologica - Oggetto del richiamo tre lotti di Latte BF 2 UHT, si tratta di latte di proseguimento per neonati da 6 a 12 mesi della linea Granarolo Bimbi prodotto con ... fanpage.it

