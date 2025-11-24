Una Chiesa viva unita e fraterna monsignor Maffeis inizia la visita pastorale dal Trasimeno

La Visita pastorale dell'arcivescovo Ivan Maffeis alle comunità delle 32 Unità pastorali dell'arcidiocesi si è aperta con la celebrazione eucaristica della domenica di Cristo Re.Le prime Unità che monsignor Maffeis incontrerà, a partire dal 27 novembre, sono quelle della VII Zona pastorale (Città.

