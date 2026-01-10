L’analisi di Vespa Meloni difende gli alleati e le scelte di governo

Il prossimo 22-23 marzo si terrà il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, un tema che riguarda da vicino il funzionamento del sistema giudiziario. Già oggi, le funzioni di pubblico ministero e magistrato giudicante sono in parte separate, influenzando le modalità di svolgimento dei processi. Questa consultazione rappresenta un’occasione per riflettere sulle eventuali modifiche necessarie per garantire maggiore trasparenza e efficacia nel settore giudiziario.

Roma, 10 gennaio 2026 – Tra settanta giorni (22-23 marzo) si voterà per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: termine riduttivo perché già adesso di fatto le funzioni del pubblico ministero sono permanentemente separate da quelle del magistrato giudicante. La vera novità è il sorteggio dei componenti – laici e togati – che faranno parte dei due distinti consigli superiori della magistratura e l’Alta Corte di giustizia anch’essa composta da membri sorteggiati. È questo che teme l’associazione nazionale magistrati (verrebbe fortemente ridimensionato il potere delle correnti) che con una decisione sorprendente sta pubblicizzando il No al referendum chiedendo agli elettori se sono favorevoli a sottoporre la magistratura al potere politico: cosa esistente nella quasi totalità dei paesi occidentali, ma assente in Italia e mai ventilata nemmeno da questo governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

