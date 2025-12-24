L’analisi di Vespa Voto in Lombardia aiuti a Kiev Ma il governo resterà unito

L’analisi di Vespa esamina il voto in Lombardia e il sostegno a Kiev, evidenziando le sfide politiche attuali. Nonostante le tensioni, il governo sembra mantenere l’unità, anche se il quadro regionale e internazionale potrebbe influenzare le dinamiche future. In vista delle prossime elezioni, è importante monitorare come questi elementi si intrecciano nel panorama politico italiano.

Il fantasma della Lombardia sembra destinato a inquinare il clima politico nella maggioranza nell'anno e mezzo che ci separa dalle elezioni politiche. Nella regione più importante d'Italia si voterà nella primavera del 2028, quando già sapremo da un anno quale sarà il nuovo governo nazionale. Considerati i tempi e i modi della politica italiana, tra anni luce. Eppure, il ritorno della parola "celodurismo" coniata quasi trent'anni fa da Umberto Bossi, lascia immaginare che almeno una parte della Lega abbia di nuovo indossato la corazza di Alberto da Giussano. Massimiliano Romeo è il bravo presidente dei senatori leghisti.

Ah, BV da Vespa a Porta a Porta: 5 minuti di merito puro, nazionale e popolare! Ricolfi approverebbe—magari con un'analisi sociologica sul suo outfit. x.com

L’analisi di Bruno Vespa: il riconoscimento delle conquiste russe divide i partiti Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook

