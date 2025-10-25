L’analisi di Vespa La prudenza di Meloni all’estero e in economia
Vespa Se il governo Meloni dovesse durare ancora un anno, come tutto lascia immaginare, sarebbe il più longevo della storia d’Italia dal 1861. Supererebbe infatti non solo due più longevi governi Berlusconi, ma anche quelli di Giovanni Giolitti e di Giovanni Lanza. Come si vede, la scarsa stabilità dei governi italiani è vecchia quanto l’Italia. Al di là degli avversari politici che fanno legittimamente il loro mestiere, tutti gli osservatori equilibrati hanno riconosciuto sobrietà, buon senso e attenzione alle fasce medio basse della popolazione. "Una buona manovra di sinistra, per un governo di destra", ha scritto Serena Sileoni sulla Stampa di ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
