L' allarme dei medici di base | Aumentano le polmoniti da influenza

L’aumento dei casi di polmonite da influenza preoccupa le autorità sanitarie. I medici di base, principali punti di riferimento nel Servizio Sanitario Nazionale, evidenziano un incremento di determinati quadri clinici, sottolineando l’importanza di monitorare i sintomi e ricorrere tempestivamente alle cure. È fondamentale mantenere comportamenti corretti e consultare il proprio medico in caso di sospetto, per prevenire complicazioni e tutelare la salute pubblica.

AGI - Di fronte al crescente numero di casi di polmonite che si stanno registrando in queste settimane, la medicina generale continua ad attestarsi come il primo presidio del Servizio Sanitario Nazionale a disposizione dei cittadini. Ma senza strumenti adeguati e un'organizzazione integrata tra territorio e sistema sanitario, non si può pretendere che i medici di famiglia affrontino un'emergenza così complessa da soli e soprattutto con ranghi ridotti e con sovraccarico di pazienti vista la carenza di medici. Lo sottolinea la Federazione dei medici di famiglia (Fimmg). "Ancora una volta – spiega Tommasa Maio – la medicina generale continua a giocare in silenzio un ruolo chiave, assorbendo le richieste, ma serve che il sistema si muova in modo coordinato: dalla diagnosi, attraverso i tamponi rapidi che devono essere forniti ai medici di famiglia, fino alla gestione completa del paziente sul territorio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'allarme dei medici di base: "Aumentano le polmoniti da influenza" Leggi anche: “Influenza aggressiva, molti ricoveri per polmoniti: mettete le mascherine” allarme di Scotti (Medici Fimmg) Leggi anche: Influenza, al Cardarelli di Napoli molte polmoniti: "Consultare medici di base prima di affollare strutture" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Influenza. Aumentano i pazienti in barella nei Pronto Soccorso. L’allarme della Simeu; Decine di medici di base in pensione: in Sardegna aumentano i paesi scoperti -; L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti; Influenza al picco e pronto soccorso in affanno, l’allarme dei medici: ospedali saturi, accessi in aumento. Decine di medici di base in pensione: in Sardegna aumentano i paesi scoperti - La Fimmg lancia l’allarme: «Ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti» ... msn.com

Sanità, allarme senza precedenti: aumentano fughe all’estero e aggressioni. Nel 2025 oltre 14.400 richieste di sanitari all’AMSI - 400 richieste di personale sanitario sono state avanzate all’AMSI nel 2025 da strutture regionali pubbliche e private, a dimostrazione di una carenza ... brindisilibera.it

"ATTO FOLLE" Mesto (UGL Salute): “Chiedere indietro fino a 70 mila euro ai medici di base è un atto folle e inaccettabile” - La Regione Puglia avrebbe avviato, negli ultimi giorni, una procedura che sta creando forte allarme tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta: la richiesta di restituzione di som ... statoquotidiano.it

Le AI Overview di Google danno consigli medici pericolosi, l'allarme x.com

Influenza K e polmoniti colpiscono anche i neonati: febbre alta, complicanze respiratorie e oltre 300 accessi al giorno al Santobono. I medici lanciano l’allarme: il picco deve ancora arrivare - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.