Influenza aggressiva molti ricoveri per polmoniti | mettete le mascherine allarme di Scotti Medici Fimmg

Silvestro Scotti, Segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg), a Fanpage.it: "Influenza molto aggressiva, ricoveri aumentati del 35 per cento per polmoniti e bronchiti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Influenza, l?Europa lancia l?allarme: «Stagione anticipata e più aggressiva, vaccinatevi subito. Usate le mascherine negli ospedali»

Leggi anche: "Pochi medici per la continuità assistenziale, rischio turni scoperti durante le feste": l'allarme della Fimmg

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Influenza K: chi è più a rischio, come si previene (e come si cura) e il ruolo del vaccino; Cos'è l’influenza variante K e perché il mix con il virus H1N1 sta portando a un boom di ricoveri in Italia; Natale con l'influenza, focus con il primario di Malattie Infettive: Non va sottovalutata, complicanze gravi anche tra i giovani; Boom di influenza in Italia, più di 800mila i casi registrati in una settimana: quali sono i sintomi (e quando ci sarà il picco).

Influenza K, picco previsto durante le feste di Natale: gli ospedali registrano un aumento dei ricoveri per complicazioni respiratorie VIDEO - L'influenza K, una nuova variante del ceppo AH3N2, sta facendo crescere rapidamente i contagi in Italia, con oltre 800. ilgazzettino.it

Cos'è l’influenza variante K e perché il mix con il virus H1N1 sta portando a un boom di ricoveri in Italia - Boom di contagi respiratori in Italia, l'influenza K e il virus H1N1 colpiscono duro: sono 817mila i nuovi casi in una settimana ... virgilio.it