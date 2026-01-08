L’aumento dei casi di influenza, in particolare dell’influenza K, ha causato un notevole afflusso di pazienti nelle strutture ospedaliere, con un incremento di malattie respiratorie come le polmoniti. Si consiglia di consultare il medico di base prima di recarsi in pronto soccorso, per evitare sovraffollamenti e garantire un’assistenza più efficace a chi ne ha realmente bisogno.

Il diffondersi dell’influenza K porta all’afflusso massiccio degli ospedali, con aumento di malattie respiratorie. “E’ una situazione di iper afflusso che teniamo sotto controllo. Il picco influenzale ha colpito in maniera abbastanza importante, ci sono molte polmoniti. E’ bene consultare prima i medici di medicina generale prima di affollare le strutture ospedaliere”, ha detto Antonio D’Amore direttore dell’ Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli a margine dell’inaugurazione del Padiglione monumentale Giulio Palermo dopo il restauro. Alla cerimonia erano presenti anche il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Influenza, al Cardarelli di Napoli molte polmoniti: "Consultare medici di base prima di affollare strutture"

Leggi anche: Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giorno

Leggi anche: Boom di polmoniti virali a Napoli, al Cardarelli ricoveri in crescita del 25%

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Al Cardarelli di Napoli +25% di ricoverati con grave influenza e forte polmonite; Influenza e polmoniti, al Cardarelli di Napoli +25% di ricoverati: «Ecco quando andare in ospedale»; Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giorno; Influenza: boom di ricoveri per polmonite al Cardarelli.

Influenza, al Cardarelli di Napoli molte polmoniti: "Consultare medici di base prima di affollare strutture" - (LaPresse) Il diffondersi dell'influenza K porta all'afflusso massiccio degli ospedali, con aumento di malattie respiratorie. stream24.ilsole24ore.com