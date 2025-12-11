Giorgia Meloni mette all’asta oltre 270 regali tra gioielli e tappeti | il valore

Giorgia Meloni mette all’asta oltre 270 regali di rappresentanza ricevuti durante i suoi viaggi ufficiali all’estero. Tra gioielli, tappeti e altri oggetti, il valore complessivo di questi doni sarà destinato all’asta, offrendo uno sguardo insolito sui doni di rappresentanza e sulla trasparenza delle attività istituzionali del nostro governo.

Vanno all’asta i doni di rappresentanza ricevuti da Giorgia Meloni durante i suoi viaggi ufficiali all’estero. Il ricavato potrà essere devoluto ad associazioni e organismi senza scopo di lucro. Si tratta di oltre 270 regali, come emerso lo scorso 3 maggio dall’elenco depositato alla Camera dei deputati in seguito a un’interrogazione del deputato Francesco Bonifazi. Gli oggetti più preziosi vengono conservati in un caveau, mentre non possono essere trattenuti quelli con un valore oltre i 300 euro. A fine ottobre il segretario generale di Palazzo Chigi ha disposto la vendita dei beni e nei giorni scorsi è arrivata la delibera che ha affidato il servizio di gestione dei doni di rappresentanza alla società Bertolami Fine Art Srl. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Giorgia Meloni mette all’asta oltre 270 regali, tra gioielli e tappeti: il valore

Giorgia Meloni, dalle scarpe di pitone blu ai gioielli e il tablet: all'asta i regali ricevuti dalla premier, il ricavato in beneficenza - Ci sono i gioielli ricevuti dalla Libia (una parure, nello specifico), un paio di scarpe di pitone blu col tacco in oro, un tablet regalato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Riporta ilmattino.it