La Russa | La riforma della Giustizia? Nessuna ritorsione era nel programma Giorgia al Colle non ci pensa proprio farà il bis al governo

Secoloditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un dato oggettivo che smonta tutte le illazioni sulla riforma della Giustizia come “ritorsione” nei confronti dei magistrati: «È nel programma del centrodestra, quindi prima della nascita del governo». A ricordarlo è Ignazio La Russa, in un’intervista a Repubblica, nella quale ricorda anche un dato più “soggettivo”: «Nella nostra storia abbiamo sempre tentato un colloquio con le toghe». «Giorgia – ha aggiunto il presidente del Senato – non vorrebbe mai un assoggettamento dei pm al governo, che pure in altri Stati c’è. Se qualcuno anche solo lo prospettasse, in futuro, sarei ferocemente contrario». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

