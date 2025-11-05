La Russa | La riforma della Giustizia? Nessuna ritorsione era nel programma Giorgia al Colle non ci pensa proprio farà il bis al governo

C’è un dato oggettivo che smonta tutte le illazioni sulla riforma della Giustizia come “ritorsione” nei confronti dei magistrati: «È nel programma del centrodestra, quindi prima della nascita del governo». A ricordarlo è Ignazio La Russa, in un’intervista a Repubblica, nella quale ricorda anche un dato più “soggettivo”: «Nella nostra storia abbiamo sempre tentato un colloquio con le toghe». «Giorgia – ha aggiunto il presidente del Senato – non vorrebbe mai un assoggettamento dei pm al governo, che pure in altri Stati c’è. Se qualcuno anche solo lo prospettasse, in futuro, sarei ferocemente contrario». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

