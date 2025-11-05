La Russa | La riforma della Giustizia? Nessuna ritorsione era nel programma Giorgia al Colle non ci pensa proprio farà il bis al governo
C’è un dato oggettivo che smonta tutte le illazioni sulla riforma della Giustizia come “ritorsione” nei confronti dei magistrati: «È nel programma del centrodestra, quindi prima della nascita del governo». A ricordarlo è Ignazio La Russa, in un’intervista a Repubblica, nella quale ricorda anche un dato più “soggettivo”: «Nella nostra storia abbiamo sempre tentato un colloquio con le toghe». «Giorgia – ha aggiunto il presidente del Senato – non vorrebbe mai un assoggettamento dei pm al governo, che pure in altri Stati c’è. Se qualcuno anche solo lo prospettasse, in futuro, sarei ferocemente contrario». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
di Davide Mattiello La manifestazione di Forza Italia che inneggia alla memoria del caro leader, dedicandogli la riforma Nordio, mi preoccupa meno delle parole apparentemente misurate del presidente del Senato La Russa che dice: “il gioco non vale la cand - facebook.com Vai su Facebook
"La Russa" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
R. STAMPA / GIUSTIZIA, LA RUSSA: NESSUNA GUERRA AI GIUDICI - Forse si poteva puntare di più sulla seconda parte, quella che cambia il Csm e lo assoggetta al sorteggio ... Come scrive 9colonne.it
Giustizia: La Russa, 'mai pm sotto Governo, separazione parte riforma ma esasperata' - "Se mai ci fosse il pericolo che con questa riforma della giustizia il pm finisse sotto l'Esecutivo mi troverebbero sdraiato a terra per impedire che questo avvenga, ma sic ... Segnala iltempo.it
Riforma della giustizia, La Russa minimizza: “La separazione delle carriere? Il gioco non vale la candela” - Ignazio La Russa ridimensiona il dibattito sulla separazione delle carriere nella riforma della giustizia: “Sono d’accordo, ma il gioco non vale la candela. Scrive la7.it