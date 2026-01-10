Nel 2025, la Treccani ha riconosciuto Affidopoli come parola dell’anno, segnando un episodio che ha superato il confine della cronaca locale per diventare un fenomeno di rilievo nazionale. Questa designazione riflette come alcuni eventi, attraverso il loro eco mediale, entrino nel linguaggio quotidiano, contribuendo a definire il panorama socio-politico del paese.

Affidopoli è ufficialmente una parola dell’anno Treccani. Succede quando una vicenda smette di essere solo cronaca locale e diventa abbastanza rumorosa da finire nel grande album linguistico dell’Italia. Non nel dizionario, per ora, ma nel Libro dell’Anno Treccani 2025, quello che fotografa le parole che hanno segnato il Paese. E Affidopoli ha un certificato d’origine chiaro. Perché prima di essere una parola, Affidopoli è stata un’inchiesta nata dalle pagine del Carlino a partire della quale la Procura di Pesaro ha aperto un fascicolo per concorso in corruzione per 25 indagati tra cui l’ex sindaco Matteo Ricci, ora europarlamentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Treccani adotta Affidopoli. È tra le parole simbolo del 2025: "Fenomeno che ha fatto clamore"

Leggi anche: Sinner, omaggio Treccani: ‘Ingiocabile’ tra le parole 2025

Leggi anche: Affidopoli entra nella Treccani: la nostra inchiesta nel dizionario

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Treccani adotta Affidopoli. È tra le parole simbolo del 2025: "Fenomeno che ha fatto clamore" - Il termine nato al Carlino per battezzare l’inchiesta è diventato uno dei neologismi del prestigioso dizionario ... ilrestodelcarlino.it