Affidopoli entra nella Treccani | la nostra inchiesta nel dizionario

Affidopoli entra nella Treccani: la nostra inchiesta è stata inserita nel noto dizionario italiano. A Pesaro, il 10 gennaio 2026, abbiamo contribuito con un approfondimento che arricchisce il panorama dell’informazione. È un risultato che testimonia l’importanza di un lavoro serio e documentato, capace di lasciare una traccia nel discorso pubblico e culturale del nostro Paese.

Pesaro, 10 gennaio 2026 – Si dice che i giornalisti scrivano la prima bozza della storia. Stavolta invece abbiamo scritto un pezzettino di vocabolario. La Treccani ha infatti promosso la nostra Affidopoli tra i neologismi del 2025. Ecco cosa dice il dizionario: "Singolare femminile; lo scandalo del presunto scorretto affidamento diretto di appalti da parte delle istituzioni comunali e l'inchiesta giudiziaria che riguarda tale scandalo. Il caso è scoppiato ufficialmente nel luglio scorso, ma in realtà dietro "Affidopoli" c'è un'inchiesta giornalistica del Resto del Carlino, seguita dall'apertura di un fascicolo da parte della procura di Pesaro".

