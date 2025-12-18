Sinner omaggio Treccani | ‘Ingiocabile’ tra le parole 2025

Sinner riceve un omaggio dalla Treccani: il termine ‘Ingiocabile’ si distingue tra le parole dell’anno 2025. L’Osservatorio della Lingua Italiana ha selezionato i neologismi più significativi, evidenziando l’impatto di cronaca, politica, tecnologia ed economia. Il Libro dell’anno Treccani 2025, appena pubblicato, riflette le tendenze e le innovazioni linguistiche che hanno segnato il nostro tempo.

Cronaca, politica, tecnologia ed economia hanno avuto un peso determinante nella scelta dei neologismi dell'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, raccolti nel Libro dell'anno Treccani 2025, appena pubblicato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana. Ma c'è anche lo sport, con il tributo a Jannik Sinner, al quale si deve il neologismo ingiocabile: "detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile". Molte delle nuove parole sono legate alla Politica, interna e internazionale, come pro-Pal ("chi sostiene la causa politica del popolo palestinese"), Brandmauer ("in Germania l'isolamento politico delle forze di estrema destra di tradizione o ispirazione nazista") o sumud ("resilienza, resistenza, speranza nel futuro, solidarietà, intesi come valori culturali e politici dei palestinesi che intendono restare nelle terre dove abitano").

