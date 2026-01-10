La terra trema nello Stretto | terremoto di 5.1 dalla Calabria sentita anche a Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata all’alba sulla costa sud-orientale della Calabria, in provincia di Reggio Calabria. L’evento sismico è stato avvertito anche a Messina, evidenziando la portata dell’episodio. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali conseguenze.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata all'alba lungo la costa sud-orientale della Calabria, in provincia di Reggio Calabria, ed è stata avvertita distintamente anche a Messina.Il sisma, rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), si è.

