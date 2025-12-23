Paura nello Stretto | terremoto al largo tremori avvertiti anche a Messina

Un terremoto oggi nel Tirreno Meridionale ha fatto tremare la Sicilia nella tarda mattinata di oggi, con scosse avvertite anche in città a Messina. Il sisma è stato registrato circa un’ora fa e, sebbene di magnitudo contenuta, ha richiamato l’attenzione dei residenti lungo l’area dello Stretto. Secondo i dati ufficiali della Sala Sismica dell’INGV di Roma, il terremoto ha avuto una magnitudo ML 2.7 ed è avvenuto alle 11:15 ora italiana (10:15 UTC). L’epicentro è stato localizzato nel Tirreno Meridionale, in mare, alle coordinate 38.4123 di latitudine e 15.3912 di longitudine, a una profondità di 115 chilometri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it

