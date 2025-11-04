Trema la terra registrate due scosse di terremoto a Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trema la terra a Reggio Calabria. Questa sera la sala sismica dell''Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia di Roma ha registrato due scosse di terremoto nell'area compresa tra il torrente Calopinace, il quartiere Sant'Anna e la zona Sud della città.  La prima, di magnitudo 2.1, è stata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Trema Terra Registrate Due