La TAC su una mummia di 1.100 anni rivela l'atroce causa della morte

Una TAC condotta su una mummia di circa 1.100 anni ha permesso di identificare l’evento che ha causato la morte dell’individuo. Ricercatori cileni hanno analizzato un uomo di età compresa tra 25 e 40 anni, utilizzando tecniche di imaging avanzate per ricostruire le circostanze del suo decesso e approfondire la conoscenza delle pratiche funerarie dell’epoca.

