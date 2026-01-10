La TAC su una mummia di 1.100 anni rivela l'atroce causa della morte
Una TAC condotta su una mummia di circa 1.100 anni ha permesso di identificare l’evento che ha causato la morte dell’individuo. Ricercatori cileni hanno analizzato un uomo di età compresa tra 25 e 40 anni, utilizzando tecniche di imaging avanzate per ricostruire le circostanze del suo decesso e approfondire la conoscenza delle pratiche funerarie dell’epoca.
Ricercatori cileni hanno eseguito TAC e radiografie sulla mummia di un uomo di 25-40 anni morto circa 1.100 anni fa, facendo emergere le terribili cause della morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Brigitte Bardot: l’ultimo viaggio sulle note di Djobi Djoba, il marito rivela la causa della morte
Leggi anche: Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all’aeroporto d’Abruzzo: “Visibilità sotto i 100 metri”
La TAC su una mummia di 1.100 anni rivela l’atroce causa della morte - Ricercatori cileni hanno eseguito TAC e radiografie sulla mummia di un uomo di 25- fanpage.it
Una Tac per la mummia - In poco più di un minuto, il tempo necessario alla Tac per eseguire la scansione completa del corpo, Shepsestaset, “Iside La Nobile”, rivela segreti rimasti nascosti per più di 2400 anni: è ... ilsecoloxix.it
Mummia di THUTMOSE II Thutmose II era figlio di Thutmose I e Mutnofret. Successe al padre e sposò la sorellastra Hatshepsut. A parte una campagna militare contro la Nubia, poco si sa del suo regno, durato circa dieci anni. La tomba che conteneva la sua m - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.