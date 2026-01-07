Brigitte Bardot | l’ultimo viaggio sulle note di Djobi Djoba il marito rivela la causa della morte

Brigitte Bardot è venuta a mancare a causa di un cancro, come ha recentemente confermato il marito Bernard d’Ormale in un’intervista a Paris Match. La notizia della sua scomparsa, avvenuta alcuni giorni fa, ha suscitato grande attenzione. In questo articolo, approfondiamo gli ultimi momenti di Bardot e il significato della sua carriera, ricordando il suo impatto nel mondo dello spettacolo.

‘Brigitte Bardot è morta di cancro’. A distanza di giorni dalla notizia della morte di Brigitte Bardot, emerge ora un dettaglio rimasto finora riservato: l’attrice è morta a causa di un cancro, come rivelato dal marito Bernard d’Ormale in un’intervista al settimanale Paris Match. Una precisazione che arriva dopo il lutto, non per alimentare clamore, ma per completare il racconto umano e privato degli ultimi mesi della diva che ha segnato il cinema mondiale e l’impegno animalista. Bardot si è spenta il 28 dicembre, nella sua storica residenza della Madrague, in Costa Azzurra, all’età di 91 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

